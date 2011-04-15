Сбербанк предупредил о временном сбое при онлайн платежах.

"Уважаемые пользователи услуги "Сбербанк Онлайн"! В настоящий момент могут наблюдаться временные затруднения при входе в систему. Просим вас воспользоваться услугой позднее…", - говорит робот при звонке в колл-центр Сбербанка.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.





"AK&M" от 10.04.2019