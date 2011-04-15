ЦБ дал рекомендации банкам по переводам денежных средств. Об этом говорится в материалах Центробанка.



Банк России рекомендует банкам повышать уровень раскрытия информации для физических лиц при осуществлении ими переводов денежных средств без открытия счета, в том числе и в другие страны. Рекомендации подготовлены с учетом российской и международной практики и направлены на то, чтобы сделать условия таких переводов более понятными и прозрачными для граждан.



Банкам и их платежным агентам рекомендовано заранее, то есть до осуществления гражданами перевода, предоставлять актуальную информацию о странах и населенных пунктах, в которые можно направить такие переводы, сообщать, через какие платежные системы и сервисы возможно это сделать, а также какие документы и сведения необходимы для проведения операции.



Всю необходимую информацию, включая контактные данные службы поддержки клиентов, рекомендуется размещать на русском, английском и других языках в доступной и понятной форме, в том числе на информационных стендах банков, их сайтах и в социальных сетях.



"AK&M" от 10.04.2019