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10/04/2019
16:01

ЦБ дал рекомендации банкам по переводам денежных средств

ЦБ дал рекомендации банкам по переводам денежных средств. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Банк России рекомендует банкам повышать уровень раскрытия информации для физических лиц при осуществлении ими переводов денежных средств без открытия счета, в том числе и в другие страны. Рекомендации подготовлены с учетом российской и международной практики и направлены на то, чтобы сделать условия таких переводов более понятными и прозрачными для граждан.

Банкам и их платежным агентам рекомендовано заранее, то есть до осуществления гражданами перевода, предоставлять актуальную информацию о странах и населенных пунктах, в которые можно направить такие переводы, сообщать, через какие платежные системы и сервисы возможно это сделать, а также какие документы и сведения необходимы для проведения операции.

Всю необходимую информацию, включая контактные данные службы поддержки клиентов, рекомендуется размещать на русском, английском и других языках в доступной и понятной форме, в том числе на информационных стендах банков, их сайтах и в социальных сетях.

"AK&M" от 10.04.2019
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