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10/04/2019
16:18

Банки смогут ухудшать условия кредита при ипотечных каникулах

Банки смогут ухудшать условия кредита при ипотечных каникулах. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Кредитные организации получат право принимать решение о неухудшении качества обслуживания долга по ипотечным ссудам, выданным заемщикам, которые решат воспользоваться ипотечными каникулами, вне зависимости от оценки их финансового положения и, как следствие, возможность не увеличивать размер формируемых резервов на возможные потери. Проект изменений в положение Банка России "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" размещён для публичного обсуждения.

Проект нормативного акта разработан Банком России в развитие законопроекта, принятого Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении, который закрепляет право заемщика, попавшего в трудную жизненную ситуацию, приостановить исполнение своих обязательств по погашению суммы основного долга и уплате процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) в течение определенного льготного периода.

"AK&M" от 10.04.2019
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