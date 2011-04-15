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10/04/2019
16:16

Яндекс открыл сервис для поиска домашних животных

Яндекс открыл сервис для поиска домашних животных. Об этом говорится в сообщении компании.

Сервис запущен совместно с брендом PURINA.
Теперь человек, который потерял или нашёл животное, может зайти на yandex.ru/petfinder и разместить объявление: указать приметы питомца, добавить фотографию, свой телефон, электронную почту и район, где было найдено или потеряно животное. После модерации объявление будет показываться на сайтах Яндекса и Рекламной сети тем пользователям, которые оказались в указанном месте. Таким образом его увидят именно те люди, которые могли видеть животное или сами потеряли в этом районе питомца.

Новый сервис запущен в тестовом режиме в Екатеринбурге. В ближайшее время он появится в Москве, Новосибирске, Самаре, Твери, а затем и в других крупных городах страны.

Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.

Чистая прибыль Яндекса за 2018 год по US GAAP выросла до 45.9 млрд руб. ($660.1 млн) по сравнению с 2017 годом, когда чистая прибыль составила 8.656 млрд руб. Консолидированная выручка выросла на 36% до 127.7 млрд руб. ($1837.6 млн). Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 22.1 млрд рублей ($318.7 млн) и увеличилась на 44%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) составил 39.6 млрд руб. ($569.9 млн) и вырос на 36% по сравнению с 2017 годом.

"AK&M" от 10.04.2019
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