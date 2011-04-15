Интенсивность использования воздушного пространства РФ за I квартал выросла на 7.6%

Российские авиадиспетчеры за январь-март 2019 обслужили в воздушном пространстве страны 370 тыс. полётов, увеличив этот показатель относительно того же периода прошлого года на 7.6%. Об этом сообщила Росавиация по информации ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".



В марте 2019 года авиадиспетчеры обслужили в воздушном пространстве страны 132.1 тыс. полётов, увеличив этот показатель относительно того же периода прошлого года на 8%. На международных воздушных линиях было выполнено более 66.2 тыс. полётов (+3.7%), включая 24.1 тыс. транзитных полётов. Число внутренних полётов составило 65.9 тыс. (+12.9%).





"AK&M" от 10.04.2019