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10/04/2019
16:36

Интенсивность использования воздушного пространства РФ за I квартал выросла на 7.6%

Российские авиадиспетчеры за январь-март 2019 обслужили в воздушном пространстве страны 370 тыс. полётов, увеличив этот показатель относительно того же периода прошлого года на 7.6%. Об этом сообщила Росавиация по информации ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

В марте 2019 года авиадиспетчеры обслужили в воздушном пространстве страны 132.1 тыс. полётов, увеличив этот показатель относительно того же периода прошлого года на 8%. На международных воздушных линиях было выполнено более 66.2 тыс. полётов (+3.7%), включая 24.1 тыс. транзитных полётов. Число внутренних полётов составило 65.9 тыс. (+12.9%).


"AK&M" от 10.04.2019
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