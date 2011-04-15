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10/04/2019
16:38

Продажи Suzuki Jimny в РФ начнутся осенью

Продажи Suzuki Jimny в РФ начнутся осенью. Об этом заявил генеральный директор "Сузуки Мотор Рус" Такахаси Юта, говорится в сообщении автопроизводителя.

По его словам, внедорожник не опаздывает с началом продаж, а приедет своевременно.

Jimny сохранит свои внедорожные качества, но при этом станет более подходящим для использования в городских условиях.

В Россию поступят автомобили с абсолютно новыми бензиновыми двигателями объёмом 1.5 л. Как отметил Такахаси Юта, говорить о цене на модель преждевременно, поскольку она будет зависеть от конъюнктуры рынка.

Напомним, недавно компания заявила, что в 2019 году намерена существенно увеличить продажи в России и реализовать 8.5 тыс. автомобилей. Решить эту задачу позволит вывод на рынок All-New Jimny и целого ряда специальных версий уже текущих автомобилей японского бренда.

Рост продаж автомобилей Suzuki в России в 2018 году составил 20% до 6 тыс. автомобилей. Мировые продажи японской компании составили более 3.046 млн.

Компания Suzuki основана в 1909 году. Сегодня основная сфера деятельности Suzuki - производство компактных и малолитражных автомобилей, а также мотоциклов, ATV, лодочных моторов и др. По всему миру Suzuki ежегодно продает около 3 млн автомобилей и около 2.5 млн мотоциклов. Продукция Suzuki представлена в 201 стране мира. В штате Suzuki Motor Corporation занято более 54 тыс. сотрудников.

ООО "Сузуки Мотор РУС" является официальным импортером продукции Suzuki Motor Corporation.

"AK&M" от 10.04.2019
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