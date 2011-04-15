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10/04/2019
18:03

Иностранные инвестиции в Новую Москву составляют 5-10%, В.Жидкин

Объём иностранных инвестиций в развитие Троицкого и Новомосковского округов (ТИНАО) составляет 5-10%, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Чешский инвестор построил бизнес-центр "Комсити" на Киевском шоссе. Недавно он получил разрешение на строительство второй очереди", - сказал В.Жидкин.

По его словам, также объект на Калужском шоссе строит французская компания.

"Ситуация меняется. Думаем, что в ближайшее время интерес иностранных инвесторов возрастет и появятся новые проекты", - отметил В.Жидкин.



"AK&M" от 10.04.2019
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