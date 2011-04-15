Совет Федерации одобрил пакет законов о полномочиях Роскосмоса

Советом Федерации Российской Федерации единогласно одобрен пакет федеральных законов, принятых Государственной Думой Российской Федерации в третьем чтении 9 апреля 2019 года. Об этом говорится в материалах Роскосмоса и парламента.



Федеральные законы разработаны госкорпорацией "Роскосмос" и внесены в Госдуму Правительством РФ осенью 2018 года.



В целях повышения эффективности системы корпоративного управления ракетно-космической промышленностью Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" уточнены полномочия наблюдательного совета и правления Госкорпорации "Роскосмос". Федеральным законом определяется единый орган принятия решений по акциям как уже находящимся в собственности корпорации, так и по акциям РФ, подлежащим передаче Корпорации.



Корпорации предоставляются полномочия по созданию коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе за рубежом, и по участию в организациях различных организационно-правовых форм, включая организации, зарегестрированных за пределами территории Российской Федерации, что расширит возможность Корпорации по коммерциализации космической деятельности. При этом решение о создании и участии в указанных организациях будут приниматься наблюдательным советом корпорации, в состав которого входят представители Президента РФ и Правительства РФ.



Также указанным Федеральным законом уточнен порядок определения цены находящегося в федеральной собственности имущества при его передаче корпорации в качестве имущественного взноса РФ - движимое имущество и иное имущество, для которого кадастровая стоимость не определяется, будет передаваться корпорации по балансовой стоимости без проведения оценки его рыночной стоимости. Изменения позволят ускорить процесс формирования имущества Корпорации и снизить расходы федерального бюджета, необходимые для организации данного процесса.



Кроме того, важной новеллой является закрепление права Корпорации утверждать ведомственный знак отличия, дающий право на присвоение звания "Ветеран труда". До этого таким полномочием было наделено Федеральное космическое агентство. После вступления в силу Федерального закона Госкорпорация "Роскосмос" сможет награждать ведомственными знаками отличия "За верность космосу", дающими право на присвоение звания "Ветеран труда" и получение соответствующих заслуженных льгот.



Два других одобренных федеральных закона ("О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам лицензирования космической деятельности" и "О внесении изменений в статьи 19.5 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях") направлены на совершенствование системы лицензирования космической деятельности, в частности на повышение эффективности осуществления лицензионного контроля.



Лицензирование космической деятельности будет осуществляться в соответствии с общими требованиями, установленными Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности", как это было до упразднения Федерального космического агентства. При этом лицензии, выданные корпорацией в соответствии с ранее действовавшим порядком, будут продолжать действовать.



Также госкорпорация "Роскосмос" наделяется правом осуществлять государственный контроль за соблюдением требований законодательства РФ, регулирующих космическую деятельность, что будет способствовать повышению качества и надежности ракетно-космической техники и услуг, работ в области космической деятельности, подлежащих лицензированию.



В настоящее время корпорация завершает работу по подготовке нового Положения о лицензировании космической деятельности, которое будет утверждено постановлением Правительства РФ. Также корпорации предстоит утвердить административные регламенты по предоставлению госкорпорацией "Роскосмос" государственной услуги по осуществлению лицензирования космической деятельности и по исполнению государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении космической деятельности.



Федеральным законом, вносящим изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, должностным лицам госкорпорации "Роскосмос" предоставляются полномочия по составлению протоколов об административном правонарушении в случае нарушения лицензиатом лицензионных требований в области лицензирования космической деятельности.



Одновременно вводится административная ответственность за невыполнение или несвоевременное выполнение законных предписаний должностных лиц корпорации. Для должностных лиц предусмотрен штраф от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. либо дисквалификация от 1 до 3 лет, а для юридических лиц - штраф от 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб.



Предусмотренный размер штрафных санкций соответствует степени общественной опасности и последствиям административных правонарушений в сфере осуществления космической деятельности.



"AK&M" от 10.04.2019