В ГД внесён законопроект об ужесточении наказания за "пьяное" ДТП. Об этом говорится в материалах Госдумы.



Так, депутаты всех четырех фракций ГД и члены Совета Федерации внесли в Государственную Думу законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой тяжкий вред здоровью или гибель людей.



"Инициатива, разработанная нами совместно с депутатами от всех четырех политических фракций и коллегами из Совета Федерации, получила концептуальную поддержку Верховного Суда и Правительства России, и сегодня мы внесли законопроект в Государственную Думу", - заявил один из авторов законопроекта, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, цитируемый в сообщении.



Законопроектом предлагается внести изменения в статью 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").



В случае гибели двух или более лиц водителю, который сел пьяным за руль, грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы (по действующему законодательству - от четырех до девяти лет).



Кроме того, законопроектом предлагается ужесточить наказание за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и метрополитене. Теперь действие статьи 263 УК РФ будет распространяться на лиц, которые владеют или управляют легкими (сверхлегкими) воздушными судами или маломерным судами. Также увеличивается ответственность за такие нарушения правил безопасности движения - она будет аналогичной той, которую предлагают ввести за ДТП, совершенное в состоянии опьянения.



"AK&M" от 10.04.2019