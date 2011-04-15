Госдума во втором чтении приняла законопроект о процедуре получения выплат на детей

Государственная Дума на пленарном заседании 10 апреля рассмотрела во втором чтении поправки в закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", позволяющий родителям подавать заявления на выплаты на первого и второго ребенка по месту их пребывания или фактического проживания. Об этом говорится в материалах ГД.



В настоящее время указанным федеральным законом установлено, что заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином только по месту жительства. Вместе с тем в соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.



В связи с этим, законопроектом предлагается установить, что заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином также по месту пребывания или фактического проживания на территории РФ и что граждане, получающие выплаты, обязаны извещать об изменении места пребывания органы исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения (при получении выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка), или территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации (при получении выплат в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка).



"AK&M" от 10.04.2019