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10/04/2019
19:06

РФ ввела ограничения на поставки яблок и груш из Республики Беларусь

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию яблок и груш из Республики Беларусь. Об этом говорится в сообщении ведомства.

За первую неделю апреля 2019 года на российско-белорусской административной границе в ходе работы мобильных групп совместно с ФТС России было задержано 39 автотранспортных средств с санкционной продукцией без фитосанитарных документов, из которых 36 - с яблоками и грушами.

Данную ситуацию Служба связывает с введенными ранее ограничениями на реэкспорт плодоовощной продукции из Республики Беларусь.

Указанное подтверждает неправомерность допускавшегося ранее оформления белорусской стороной фитосанитарных сертификатов.

Учитывая, что из Республики Беларусь продолжает поступать плодоовощная продукция с неустановленным фитосанитарным статусом и фальсифицированными фитосанитарными сертификатами, Россельхознадзор принял решение о введении с 12 апреля 2019 года временных ограничений на поставки яблок и груш из Республики Беларусь до урегулирования сложившейся ситуации.

Напомним, ранее в ходе телефонных переговоров Россельхознадзора с заместителем директора ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь Александром Павловичем белорусская сторона сообщила о прекращении сертификации плодовоовощной продукции, прибывающей из третьих стран для растамаживания на территории Белоруссии и дальнейшего реэкспорта в Россию. Указанная мера коснется исключительно той продукции, которая вошла в список ответных экономических мер РФ и продлится до проведения Инспекцией необходимых мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран. По мнению белорусских коллег, эти действия позволят пресечь поступление "санкционной" продукции, поставляемой из Республики Беларусь в Россию.

Вместе с тем импортные поставки растительной продукции, предназначенной для употребления на территории Белоруссии, продолжаются. С целью исключения нелегальных поставок таких товаров в Россию белорусская сторона приступила к рассылке запросов в третьи страны с просьбой уточнить информацию об объёмах производства и экспорта плодоовощной продукции в Республику Беларусь.

В ходе переговоров Россельхознадзор обратил внимание белорусских коллег на то, что до сих пор продолжается поступление в Россию белорусских яблок, выращенных в минувшем году, тогда как в прошлом году такие поставки были прекращены еще в середине февраля. Аналогичная ситуация наблюдается и с поставками белорусской пекинской капусты, которая, по мнению экспертов, не может храниться так долго.

Кроме того, ранее Россельхознадзор сообщил о возможном введении запрета на реэкспорт плодоовощной продукции, поступающей в Россию из Республики Беларусь. Причиной предполагаемых мер стали многочисленные случаи поступления с территории Республики Беларусь "санкционной" продукции и как следствие недоверие к системе фитосанитарной сертификации, осуществляемой Службой по карантину и защите растений Республики Беларусь.

"AK&M" от 10.04.2019
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