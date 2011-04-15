Ингосстрах выплатил более 278 тыс. руб. в рамках Московской программы страхования жилья

Ингосстрах и Департамент имущества города Москвы осуществили выплату более 328 тыс. руб. собственнику квартиры в районе Соколиная Гора по факту пожара вследствие возгорания телевизора. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Имущество клиента было застраховано в рамках Городской программы добровольного страхования жилья, участником которой является Ингосстрах. В выплаченном возмещении 85% – страховое возмещение, и 15% – бюджетная выплата в размере обязательств правительства Москвы.



В результате происшествия были повреждены стены, паркетное покрытие пола, отделка потолка, окна и проводка во всей квартире. Максимально оперативно – в течение 5 дней после получения от страхователя необходимых документов – ему была произведена выплата возмещения ущерба.



"Городская программа страхования жилья является эффективным инструментом защиты имущества москвичей. Простота заключения договора страхования и доступный размер страхового взноса позволяет большинству граждан, в том числе и с ограниченным бюджетом, застраховать жилье от самых распространенных рисков. При наступлении страховых событий клиенты Ингосстраха не остаются один на один с трудностями", – комментирует начальник управления жилищного страхования компании "Ингосстрах" Ирина Черткова.



Всего в Ингосстрахе застраховано более 350 тыс. квартир (порядка 45%) жителей Центрального и Восточного административных округов столицы, а также общее имущество в 923 многоквартирных домах (около 10% всех домов в ЦАО и ВАО).



В 2018 году общий объём выплат Ингосстраха и правительства Москвы составил 52.4 млн руб. Возмещения получили 1.276 страхователей.



Городская программа предполагает страхование жилого помещения от рисков повреждения или уничтожения в результате пожара, взрыва, сильного ветра (урагана, смерча, шквала) и сопровождающих его осадков, а также аварий систем отопления, водоснабжения, канализации, внутренних водостоков.



Обязательства страховщика по договорам страхования, заключенным в рамках городской программы, сопровождаются обязательствами правительства Москвы: при повреждении жилья в дополнение к страховому возмещению выплачиваются бюджетные средства в размере 15% от рассчитанного ущерба; при уничтожении жилого помещения (признании его непригодным для проживания) правительство Москвы гарантирует гражданам, зарегистрированным по месту жительства в застрахованном жилом помещении, предоставление другого жилья взамен утраченного.



Ежемесячный страховой взнос для квартиры площадью 42.8 кв. м составляет 80.04 руб. (1,87 руб. за квадратный метр). Страховая стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленная в договоре, составляет 42 тыс. руб. Оплачивать страховые взносы можно помесячно вместе с услугами ЖКХ, а также единовременно по квитанции или в офисе Ингосстраха.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 10.04.2019