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11/04/2019
09:56

Дайджест газеты "Ведомости" от 11 апреля 2019 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 11 апреля 2019 года.


"ВЭБ.РФ" СОБИРАЕТ КРУПНЕЙШИЕ ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛИФТОВ
ДОЛЯ ГОСКОРПОРАЦИИ НА ЭТОМ РЫНКЕ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ 40%

"ВЭБ.РФ" займется консолидацией лифтостроительных предприятий, следует из письма первого зампредседателя правления госкорпорации Михаила Кузовлева вице-премьеру Дмитрию Козаку. Так, "ВЭБ.РФ" уже прорабатывает вопрос приобретения у Промсвязьбанка прав требований ко второму по величине в России производителю лифтов - ПАО "Карачаровский механический завод" (КМЗ), а также к ООО "ПКФ "Сиблифт". "Ведомости" ознакомились с письмом, его подлинность подтвердили несколько федеральных чиновников.


ЭКСПОРТ РЕДКИХ ДЕРЕВЬЕВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РЕЗКО ВЫРОС
РОСПРИРОДНАДЗОР ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ЕГО ИЛИ УСТАНОВИТЬ КВОТЫ

За 2016-2018 гг. вывоз монгольского дуба и маньчжурского ясеня на Дальнем Востоке вырос на 30 и 17% соответственно (до 425 000 и 269 000 т в год), обратил внимание Росприроднадзор. Об этом служба написала в письме Минприроды ("Ведомости" ознакомились с копией документа, представитель службы подтвердил его подлинность). А также предложила рассмотреть введение квот или запрета на экспорт таких пород деревьев вице-премьеру Алексею Гордееву, рассказал представитель Росприроднадзора. Минприроды изучит ситуацию, говорит представитель министерства. Предложения прорабатываются, отмечает и представитель Гордеева.


СБЕРБАНК ПОЛУЧИТ КОНТРОЛЬ НАД ЦЕНТРОМ РЕЧЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СОВЛАДЕЛЬЦЕМ СТАНЕТ И ФОНД БЫВШЕГО ТОП-МЕНЕДЖЕРА ГАЗПРОМБАНКА - СЕЙЧАС БАНК ПОЛНОСТЬЮ КОНТРОЛИРУЕТ КОМПАНИЮ


Сбербанк получит контроль над разработчиком систем распознавания голоса и лиц "Центр речевых технологий" (ЦРТ), который сейчас почти полностью принадлежит Газпромбанку (по данным "СПАРК-Интерфакса"). В результате сделки Сбербанк получит 51% ЦРТ, рассказал "Ведомостям" человек, близкий к одной из ее сторон. Информацию подтвердили знакомый сотрудника ЦРТ и человек, близкий к организаторам сделки.


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 11.04.2019
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