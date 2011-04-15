Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 11 апреля 2019 года.



УГОЛЬ РАЗВЕРНУЛИ НА ЗАПАД

ОАО РЖД ИЩЕТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ ЭКСПОРТА



Попытки ОАО РЖД разгрузить популярные восточные направления экспорта начали давать первые плоды. Как выяснил "Ъ", российский уголь начал вывозиться через Финляндию, маршрут может обеспечить экспорт около 2,5 млн тонн в год. Такой же объем уже через год будет способен обслужить Калининград, уголь в Турцию железнодорожники предлагают отправлять через Грузию. Однако грузоотправители неоднозначно оценивают перспективы новых маршрутов, а эксперты отмечают снижение привлекательности угольного рынка Европы.





МАЙКЛУ КАЛВИ ЗАЧЛИ ПРИВЯЗАННОСТЬ К РОССИИ

СЛЕДСТВИЕ РЕШИЛО ОСВОБОДИТЬ ГЛАВУ BARING VOSTOK ЕЩЕ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ НАЗАД





"Ъ" стали известны обстоятельства, послужившие основанием для ходатайства Следственного комитета России (СКР) об изменении меры пресечения главе крупного инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви с содержания в СИЗО на домашний арест. Считая, что господин Калви обоснованно обвиняется в особо крупном мошенничестве, следствие полагает, что он, как добропорядочный семьянин, занимающийся развитием инвестиционных проектов в России и оказывающий благотворительную помощь различным фондам, должен находиться с электронным браслетом на лодыжке вне стен спецблока СИЗО "Матросская Тишина", известного как "Кремлевский централ". На три ближайших месяца инвестора просят заключить в мансарду элитного жилищного комплекса "Советник".





ПОХОД "МУДРОГО" ВЫЯВИЛ ТРЕХ БУЙНЫХ

САМЫХ "ОТЛИЧИВШИХСЯ" МОРЯКОВ НАКАЗАЛИ ПО ИТОГАМ ПЛАВАНИЯ ФРЕГАТА К БЕРЕГАМ СИРИИ И ЙЕМЕНА





Как стало известно "Ъ", фрегат Балтийского флота "Ярослав Мудрый" вернулся из последнего дальнего похода с тремя уголовными делами. При выполнении кораблем боевых задач у берегов Сирии и в Аденском заливе матросы устроили три драки, за которые их зачинщики получили условный срок и два судебных штрафа. Защитники моряков говорят, что инциденты не были связаны с военной службой. Просто молодые люди, фактически проведшие полгода в замкнутом пространстве, решили выплеснуть накопившуюся у них энергию.





ЦБ НАСТРАИВАЕТ ПОИСК

ПРОТИВ МАРКИРОВКИ ЛЕГАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ САЙТОВ ВЫСТУПИЛА МИНКОМСВЯЗЬ





ЦБ выступил с инициативой обязать всех операторов поисковых систем отмечать специальной маркировкой сайты легальных игроков финансового рынка. По мнению регулятора, это значительно сократит количество случаев мошенничества. Однако против нововведения выступила Минкомсвязь, посчитав его излишним обременением поисковиков. Эксперты связывают позицию чиновников скорее с их желание защитить от дополнительной работы себя самих. Но сомневаются, что инициатива ЦБ может всерьез защитить граждан от мошенников.





БЕ-200 НЕ ДАДУТ УТОНУТЬ

НА САМОЛЕТЫ-АМФИБИИ УСТАНОВЯТ РОССИЙСКИЕ ДВИГАТЕЛИ



Как стало известно "Ъ", самолеты-амфибии Бе-200 будут оснащены российскими двигателями ПД-10. Исходно Минпромторг планировал заменить украинские двигатели Д-436ТП на российско-французские SaM146, которые устанавливают на SSJ 100. Но поставка двигателя с комплектующими из страны-члена НАТО ставила под угрозу выполнение оборонзаказа, по которому Минобороны и МЧС рассчитывают взять до 20 новых машин. Проблема в том, что ПД-10 еще не существует - его только предстоит разработать на базе также не запущенного в серию ПД-14.





ХАКЕРЫ ОТКРЫЛИ БАЗЫ

УТЕЧКИ ДАННЫХ ГРОЗЯТ БОЛЕЕ ЧЕМ ПОЛОВИНЕ ИЗУЧЕННЫХ ХРАНИЛИЩ



Более половины из изученных компанией DeviceLock популярных облачных баз данных в рунете предоставляют возможность неавторизованного доступа. Это особенно распространено в небольших компаниях, считают эксперты. Утечки из облачных хранилищ нередки - только за последнее время попали в отрытый доступ данные пациентов скорой помощи и клиентов сервиса "Звонок".





RAMBLER ПРИНЯЛ ПЕРЕДАЧУ

ПРАВА НА ПОКАЗ АПЛ ПЕРЕЙДУТ ОТ "МАТЧ ТВ" К OKKO



Rambler Group Александра Мамута купила эксклюзивные права на показ в России Английской премьер-лиги (АПЛ), который в последние годы транслировал "Матч ТВ". Транслировать игры компания будет по подписке на видеосервисе Okko, в котором создаст спортивную редакцию. Rambler не планирует перепродавать АПЛ другим платформам и рассматривает дальнейшие покупки спортивных прав.





DJ SMASH МИКСУЕТ ИНВЕСТИЦИИ

ОН ОКАЗАЛСЯ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ ЧЕРЕМУШКИНСКОГО РЫНКА



Российский диджей и музыкальный продюсер Андрей Ширман, известный под творческим псевдонимом DJ Smash, получил долю в Черемушкинском рынке на юго-западе Москвы, стоимость которого оценивают максимум в 200 млн руб. По словам основного владельца объекта Мирослава Мельника, новый партнер выступает в качестве инвестора.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 11.04.2019