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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 11 апреля, в размере 72.9460 руб. против 72.9708 руб. на 10 апреля.
Курс евро за последние 5 дней:
10.04.19 - 72.9708 руб.
09.04.19 - 73.3617 руб.
06.04.19 - 73.4392 руб.
05.04.19 - 73.4223 руб.
04.04.19 - 73.1725 руб.
"AK&M" от 10.04.2019