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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 11 апреля, в размере 64.7373 руб. против 64.7766 руб. на 10 апреля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
10.04.19 - 64.7766 руб.
09.04.19 - 65.3498 руб.
06.04.19 - 65.4072 руб.
05.04.19 - 65.3281 руб.
04.04.19 - 65.1639 руб.
"AK&M" от 10.04.2019