ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 11 апреля, в размере 64.7373 руб. против 64.7766 руб. на 10 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



10.04.19 - 64.7766 руб.

09.04.19 - 65.3498 руб.

06.04.19 - 65.4072 руб.

05.04.19 - 65.3281 руб.

04.04.19 - 65.1639 руб.

















































































































































































































"AK&M" от 10.04.2019