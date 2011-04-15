Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/04/2019
09:33

Повтор! Инфляция за неделю, со 2 по 8 апреля, была нулевой

Инфляция за неделю, со 2 по 8 апреля 2019 года, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и была нулевой. Об этом сообщил Росстат.

Инфляция с начала года составила 1.8%.
За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1.4%, муку пшеничную - на 0.4%, молоко стерилизованное, сметану, макаронные изделия и вермишель - на 0.3%, рыбу мороженую, масло сливочное, творог жирный, сыры, хлеб ржаной, печенье и чай - на 0.2%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на капусту белокочанную - 5.4%, помидоры - 4.4%, морковь - 3%, лук репчатый - 1.3%.

Одновременно цены на мясо кур снизились на 0.6%, свинину - на 0.3%, яйца куриные - на 0.2%. Огурцы стали дешевле на 5.9%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0.2%.

AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100