Регионы второй волны готовы к переходу на цифровое вещание, А.Волин

Уровень готовности регионов второй волны к переходу на цифровое телевещание очень высокий. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, говорится в сообщении министерства.



Напомним, что 15 апреля на цифровое телевещание перейдут 20 субъектов РФ, в которых проживает около 40 млн россиян. Это Москва и Московская область, Мордовия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Чувашия, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Амурская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Липецкая, Новгородская, Сахалинская и Тюменская области.



Уровень готовности регионов к переходу "очень высокий", констатировал Алексей Волин. На федеральной горячей линии будут задействованы около 1.4 тыс. операторов, одновременно в регионах будут работать свои горячие линии. Помогать жителям с подключением цифрового оборудования будут около 18 тыс. волонтеров и 12 тыс. социальных и почтовых работников. Около 60 тыс. домохозяйств в регионах второго этапа уже получили от волонтеров помощь в настройке цифрового оборудования.



В регионах второй волны продано 200 тыс. цифровых телеприставок и 95 тыс. телевизоров. При этом общий спрос на приставки в этих регионах оценивается в 500-600 тыс. штук. Таким образом, треть из них приобретена заранее.



Вне зоны цифрового эфирного сигнала в регионах второго этапа проживало 126.718 тыс. семей. Из них более 111 тыс. уже подключились к спутниковому телевидению. Не охваченными пока остаются 16 тыс. домохозяйств, в том числе 5.7 тыс. на Кузбассе, 2.8 тыс. в Амурской области, 2.7 тыс. в Чувашии. "Радуют результаты Тюменской области, где изначально вне зоны охвата было 17 тыс. семей, а сегодня осталось меньше 1 тыс.", - рассказал А.Волин.



Предусмотрены меры поддержки социально уязвимых слоев населения на приобретение телеприставок, телевизоров и спутниковых комплектов. На эти цели в бюджетах регионов второй волны зарезервировано 570 млн руб., из которых пока потрачено меньше 40 млн. "Это показывает, что средств точно должно хватить", - добавил замминистра.



Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. С запуском сети цифрового вещания россияне бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества. В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия 1", "Матч-ТВ", НТВ, "Петербург - 5 канал", "Россия - Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, ТВ-Центр, а также три радиостанции: "Радио России", "Радио "Маяк" и "Вести ФM". Во второй мультиплекс - РЕН-ТВ, СПАС, СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".



"AK&M" от 11.04.2019