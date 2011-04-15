РЖД не соблюдают сроки реализации инвестпроектов, Счётная палата

РЖД не соблюдают сроки реализации инвестпроектов. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты, которая провела мониторинг реализации инвестиционных проектов компании, в том числе финансируемых за счёт средств федерального бюджета.



"По итогам 2018 года РЖД не достроила ряд объектов. Например, в соответствии с паспортом проекта "Развитие БАМа и Транссиба" в 2018 году должны были построить 11 разъездов и 78 км дополнительных путей. По итогам года был принят только 1 объект. В результате на 17 участках БАМа и Транссиба не увеличили пропускную способность, как планировали", - сообщил на коллегии аудитор Валерий Богомолов, цитируемый в сообщении.



По проекту развития участка Междуреченск-Тайшет сроки ввода 13-ти из 22-х объектов продлены с 2016 до 2020 года. Техническая готовность 8 объектов составляет менее 50%, по трем объектам работы не начинались.



Похожая ситуация с проектом по строительству вторых путей и сортировочных станций к портам Азово-Черноморского бассейна: плановые показатели не выполнены, объекты в срок не введены.



"Учитывая сложившуюся динамику, есть риск не достигнуть показателя федерального проекта "Железнодорожный транспорт и транзит" по увеличению провозной способности в 2019 году", - предупредил аудитор.



С нарушением сроков идёт и реализация проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Казань-Екатеринбург". РЖД не обеспечили разработку проектной документации по большинству объектов участка Москва-Казань. При этом завершить данную работу компания должна была до конца 2018 года.



Другая проблема - остатки неиспользованных взносов в уставный капитал РЖД: по итогам 2018 года они увеличились в 1.5 раза и на 1 января 2019 года превысили 52 млрд руб. Причины накопления остатков - позднее внесение изменений в федеральный бюджет по объемам инвестиций, предусмотренных РЖД, а также недостатки системы расчета взносов. "При подготовке предложений по взносам в уставный капитал холдинга Росжелдор систематически не учитывает незавершенные объекты и неиспользованные остатки взносов прошлых лет. В результате суммы взносов в 2018 году и остатки, сформировавшиеся на начало года, на 20.4 млрд руб. превысили объемы бюджетного финансирования, предусмотренные инвестиционной программой компании", - пояснил В.Богомолов.



Присутствовавший на коллегии первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем. По его словам, компания ведет мониторинг всех этих вопросов. "Мы подготовили планы-графики реализации проектов. Все ушло в правительственную комиссию по транспорту. Мы будем заниматься в соответствии с планами-графиками внедрением системы ежемесячного мониторинга соблюдения сроков расходования средств и достижения целевых показателей проектов, включая ввод основных фондов", - заявил В.Михайлов.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



"AK&M" от 11.04.2019