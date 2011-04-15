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11/04/2019
13:11

Госдума в третьем чтении приняла поправки в закон о детских пособиях

Государственная Дума на пленарном заседании 11 апреля рассмотрела и приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", позволяющие родителям подавать заявления на выплаты на первого и второго ребенка по месту их пребывания или фактического проживания. Об этом говорится в материалах ГД.

Законом устанавливается, что заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином также по месту пребывания или фактического проживания на территории РФ и что граждане, получающие выплаты, обязаны извещать об изменении места пребывания органы исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющие полномочия в сфере соцзащиты населения (при получении выплат в связи с рождением или усыновлением первого ребенка), или территориальные органы Пенсионного фонда РФ (при получении выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка).

Действующим законодательством было установлено, что заявление о назначении выплаты может быть подано гражданином только по месту жительства. Вместе с тем, в соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Теперь данное несоответствие будет устранено.


"AK&M" от 11.04.2019
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