Госдума приняла поправки в закон о штрафах для спортсменов

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки о введении для спортсменов штрафов до 50 тыс. руб. за использование допинга. Об этом говорится в сообщении ГД.



"Принимая во внимание участившиеся случаи нарушений, в том числе спортсменами, антидопинговых правил, требуется ужесточение административной ответственности за данные нарушения", - подчёркивается в пояснительной записке к документу.



Как отметил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводятся в сообщении, нарушение антидопинговых правил не только противоречит принципам честности и гуманизма, но и, по сути, является разновидностью мошенничества.



В настоящее время за нарушение установленных требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним установлена ответственность только для тренеров, специалистов по спортивной медицине или других специалистов в области физкультуры и спорта.



За использование в отношении спортсмена допинга независимо от его согласия либо за содействие в использовании спортсменом или в отношении него допинга, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, им грозит дисквалификация на срок от одного до двух лет.



Кроме того, расширяется список нарушений антидопинговых правил, за которые предусматривается такая ответственность. В частности, в них войдет использование или попытка использования "запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода". Наказанием в таком случае будет штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.



Распространение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физкультуры и спорта запрещенной субстанции или запрещенного метода (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством о физкультуре и спорте осуществление указанных действий не является нарушением антидопинговых правил), если это действие не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет административный штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. руб.



"При этом стоит отметить, что действующая уголовная ответственность за склонение спортсмена к применению допинга сохраняется. Под уголовно наказуемое деяние по прежнему подпадают любые умышленные действия тренеров, специалистов по спортивной медицине или других лиц, склонивших спортсмена к употреблению допинга, в том числе путем обмана, уговоров, советов, указаний, предложений", - напомнил П.Крашенинников.



"AK&M" от 11.04.2019