В работе аэропорта Мадрид-Барахас 12 апреля ожидаются сбои

В Испании (Мадрид) 12 апреля в связи с забастовкой сотрудников службы безопасности ожидаются сбои в работе Международного аэропорта Мадрид-Барахас (MAD). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ в своём Твиттере.



В этой связи возможно увеличение времени прохождения процедур досмотра.





"AK&M" от 11.04.2019