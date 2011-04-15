В работе аэропорта Мадрид-Барахас 12 апреля ожидаются сбои

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В Испании (Мадрид) 12 апреля в связи с забастовкой сотрудников службы безопасности ожидаются сбои в работе Международного аэропорта Мадрид-Барахас (MAD). Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ в своём Твиттере.
В этой связи возможно увеличение времени прохождения процедур досмотра.
"AK&M" от 11.04.2019