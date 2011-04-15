Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 апреля

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Банк России установил на 12 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.0776
1 Азербайджанский манат 37.9600
100 Армянских драмов 13.2782
1 Белорусский рубль 30.4833
1 Болгарский лев 37.1326
1 Бразильский реал 16.8350
100 Венгерских форинтов 22.5867
1000 Вон Республики Корея 56.4813
10 Гонконгских долларов 82.1071
10 Датских крон 97.2855
1 Доллар США 64.3991
1 Евро 72.6551
100 Индийских рупий 93.4471
100 Казахстанских тенге 17.0287
1 Канадский доллар 48.2282
100 Киргизских сомов 92.0013
10 Китайских юаней 95.8805
10 Молдавских леев 36.6424
1 Новый туркменский манат 18.4261
10 Норвежских крон 75.6808
1 Польский злотый 16.9583
1 Румынский лей 15.2576
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.4671
1 Сингапурский доллар 47.5762
10 Таджикских сомони 68.2917
1 Турецкая лира 11.2866
10000 Узбекских сумов 76.2222
10 Украинских гривен 23.9836
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.1954
10 Чешских крон 28.3759
10 Шведских крон 69.4615
1 Швейцарский франк 64.3026
10 Южноафриканских рэндов 46.2464
100 Японских иен 57.9415
"AK&M" от 11.04.2019