Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 апреля

Банк России установил на 12 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.0776

1 Азербайджанский манат 37.9600

100 Армянских драмов 13.2782

1 Белорусский рубль 30.4833

1 Болгарский лев 37.1326

1 Бразильский реал 16.8350

100 Венгерских форинтов 22.5867

1000 Вон Республики Корея 56.4813

10 Гонконгских долларов 82.1071

10 Датских крон 97.2855

1 Доллар США 64.3991

1 Евро 72.6551

100 Индийских рупий 93.4471

100 Казахстанских тенге 17.0287

1 Канадский доллар 48.2282

100 Киргизских сомов 92.0013

10 Китайских юаней 95.8805

10 Молдавских леев 36.6424

1 Новый туркменский манат 18.4261

10 Норвежских крон 75.6808

1 Польский злотый 16.9583

1 Румынский лей 15.2576

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.4671

1 Сингапурский доллар 47.5762

10 Таджикских сомони 68.2917

1 Турецкая лира 11.2866

10000 Узбекских сумов 76.2222

10 Украинских гривен 23.9836

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.1954

10 Чешских крон 28.3759

10 Шведских крон 69.4615

1 Швейцарский франк 64.3026

10 Южноафриканских рэндов 46.2464

100 Японских иен 57.9415

"AK&M" от 11.04.2019