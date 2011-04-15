Банк России на 12 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 29 копеек до 72.6551 руб., курс доллара США - почти на 34 копейки до 64.3991 руб.

Банк России на 12 апреля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 29 копеек до 72.6551 руб. с 72.9460 руб., курс доллара США - почти на 34 копейки до 64.3991 руб. с 64.7373 руб. 11 апреля.



Стоимость бивалютной корзины на 12 апреля уменьшилась почти на 32 копейки (-0.46%) до 68.1143 руб. с 68.4312 руб. 11 апреля.







"AK&M" от 11.04.2019