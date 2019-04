Правление Газпрома предложило дивиденды из расчёта 10.43 руб. на акцию

Правление Газпрома предложило совету директоров дивиденды за 2018 год из расчёта 10.43 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.



Правление одобрило предложение провести годовое собрание акционеров 28 июня.



Учитывая высокие финансовые и операционные результаты работы компании в отчётном году, правление, несмотря на прохождение Газпромом пикового инвестиционного цикла, предлагает выплатить дивиденды в размере 246.9 млрд руб., что на 29.7% больше, чем по итогам 2017 года.



Решение о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будет принято собранием акционеров по рекомендации совета директоров.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 11.04.2019