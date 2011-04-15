Ростех открыл доступ на единственный в России изумрудный прииск

Госкорпорация "Ростех" даст возможность желающим побывать на уникальном изумрудном месторождении "Мариинский прииск", специально для этого на предприятие организованы туристические маршруты. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Туристы смогут увидеть процесс добычи, сортировки и оценки драгоценных камней, а также почувствовать себя старателями и самостоятельно отыскать драгоценности. Первая экскурсия на уральское месторождение состоялась сегодня, 11 апреля.



В настоящее время на Мариинском прииске госкорпорации "Ростех" разработаны три туристических маршрута продолжительностью от 40 минут до 5 часов. Гостям предоставлена возможность посетить музей предприятия, гранильное производство, изумрудоизвлекательную фабрику, увидеть минералы в породе, уникальные гранильные станки.



Предусмотрена также интерактивная программа - экскурсоводы показывают, как отличить искусственный камень от натурального, и предлагают поучаствовать в "старательском этюде", снабдив туристов средствами для промывки руды. Экскурсии на Мариинском прииске будут проходить на регулярной основе.



Первые гости Мариинского прииска, вооружившись совками и ситом, искали минералы, как это делали старатели два века назад. Туристам попались бериллы, кварц и апатит. Все находки были оставлены на предприятии, как того требует законодательство России.



Мариинский прииск - предприятие создано на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Самое крупное в Европе, одно из трех в мире и единственное в Российской Федерации. Здесь добывают бериллий, изумруды, фенакит и александриты. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тыс. т руды, а также 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 т бериллов.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего - свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие бренды, как АвтоВаз, КамАз, Концерн Калашников, "Вертолеты России", Уралвагонзавод и так далее. Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., EBITDA - 305 млрд руб.



"AK&M" от 11.04.2019