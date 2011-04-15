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11/04/2019
16:10

Цены на бензин за неделю, с 1 по 7 апреля, не изменились

Цены на бензин за неделю, с 1 по 7 апреля 2019 года, не изменились и составили 43.97 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Бензин марки АИ-95 не изменился в цене - 44.98 руб. за литр, АИ-92 подорожал на 0.1% до 41.67 руб. за литр, АИ-98 подешевел на 0.1% до 50.71 руб. за литр. Дизельное топливо подешевело на 0.2% до 46.63 руб. за литр.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.79 до 43.99 руб., марки АИ-95 - от 44.89 до 48.99 руб., марки АИ-98 - от 47.8 до 54.1 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.2 до 42.64 руб., марки АИ-95 - от 43.3 до 46.85 руб., марки АИ-98 - от 51.7 до 53.63 руб. за литр.

За прошедшую неделю снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 10 центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Горно-Алтайске - на 1.1%.

Увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 32 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Сыктывкаре - на 0.5%, в Волгограде и Нижнем Новгороде - на 0.4%.


"AK&M" от 11.04.2019
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