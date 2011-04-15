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11/04/2019
15:51

Rambler приобрёл права на трансляцию в РФ матчей Английской премьер-лиги

Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России матчей Английской премьер-лиги. Об этом говорится в сообщении компании.

Контракт действует три года, начиная с сезона 2019-2020 годов.

Основной площадкой для дистрибуции контента станет российский легальный онлайн-кинотеатр Okko, входящий в состав Rambler Group. В рамках платформы онлайн-кинотеатра Okko на SmartTV и в приложениях iOS/Android и Web появится специальный раздел Okko.Sport. В этом разделе будут эксклюзивно показывать прямые трансляции всех матчей АПЛ, а также другой связанный с ними контент: аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как АПЛ, так и спортивной видеоредакцией OkkoSport, которая формируется специально для этого проекта и в которой будут работать лучшие профессионалы. Весь контент в разделе Okko.Sport будет доступен по платной подписке.

Кроме того, на российском спортивном ресурсе Championat.com, который также входит в Rambler Group, появится специальный раздел, посвященный АПЛ.

Наряду с Championat.com информационную поддержку проекту с АПЛ будут оказывать и другие медиаактивы RamblerGroup, в числе которых такие российский интернет-издания как Lenta.ru, Gazeta.ru, Rambler.ru и ряд других.

Rambler&Co - одна из крупнейших российских групп компаний, работающих в области медиа, технологий и электронной коммерции. Аудитория проектов - свыше 40 миллионов человек в месяц.

"AK&M" от 11.04.2019
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