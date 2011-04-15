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11/04/2019
15:49

Банк "Точка" отменил плату за регистрацию бизнеса

Банк "Точка" отменил плату за регистрацию бизнеса - ИП или ООО. Об этом AK&M сообщила пресс-служба банка.

Для регистрации клиенту нужно только оставить заявку, всё остальное сделают сотрудники банка: помогут подобрать коды ОКВЭД и систему налогообложения. В дальнейшем клиент сможет в личном кабинете следить за процессом регистрации. Как только бизнес будет зарегистрирован, клиенту откроют доступ к счёту и интернет-банку. Всё это займёт не более 7 рабочих дней.

Напомним, услугу регистрации бизнеса банк "Точка" запустил весной 2016 года. За это время было зарегистрировано больше 12 тыс. компаний.

"Точка" - банк для предпринимателей, работающий в формате мультибанковской платформы с филиалами в банке "Открытие" и "Киви Банке". Не имеет офисов и предоставляет все свои услуги дистанционно.


"AK&M" от 11.04.2019
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