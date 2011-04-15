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11/04/2019
16:30

Правительство РФ подписало постановление об особенностях раскрытия информации эмитентами ценных бумаг

Российским компаниям разрешили засекретить часть данных. Соответствующее постановлением подписало Правительство РФ, документ размещён на сайте Кабмина.

Подписанным постановлением установлены случаи, в которых информация, подлежащая раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", может раскрываться и предоставляться эмитентом в ограниченных составе и объёме. Определены также информация и лица, сведения о которых могут не раскрываться и не предоставляться.

В условиях действующих иностранных санкций в отношении российских юридических и физических лиц реализация принятых решений позволит хозяйствующим субъектам оперативно реагировать на расширение санкционных списков и снизить риски введения санкций в отношении контрагентов российских организаций, включённых в такие списки.



"AK&M" от 11.04.2019
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