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11/04/2019
17:08

Розничные цены на бензин выросли на 1.4%, Д.Козак

Розничные цены на бензин выросли на 1.4%. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании с членами Правительства, которое провёл Президент РФ Владимир Путин. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

"В ноябре-декабре 2018 года рост розничных цен составил менее одного процента; по состоянию на 10 апреля розничные цены на бензин в среднем составляют 42 руб. 30 коп. за литр, что на 1.4% больше, чем в декабре 2018 года, а на дизтопливо - 47 руб. 20 коп., что на 1.6% выше, чем в декабре. Изменение прежде всего обусловлено ростом с начала текущего года налога на добавленную стоимость на два процента", - сказал он.

Зампред также отметил, что "динамика оптовых и розничных цен соответствует параметрам, которые были заданы соответствующими соглашениями, которые были заключены в ноябре 2018 года".

Д.Козак напомнил, что с 1 января 2019 года вступили в действие рыночные механизмы балансировки внутреннего рынка, в рамках завершения так называемого налогового манёвра в нефтяной отрасли введён демпфирующий механизм возвратного акциза, который компенсирует нефтеперерабатывающим заводам через федеральный бюджет разницу между экспортной альтернативой и расчётной ценой на нефтепродукты на внутреннем рынке.


"AK&M" от 11.04.2019
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