Схема движения транспорта временно изменится в пяти округах Москвы

На нескольких улицах в Центральном, Западном, Северном, Северо-Западном и Юго-Восточном округах столицы временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщила мэрия.



В связи со строительством Некрасовской линии метро по 30 сентября круглосуточно перекрыто движение по Газгольдерной улице от Новохохловской улицы до дома 8. Для движения обустроена временная объездная дорога. А с 15 апреля по 30 сентября перекроют одну полосу Новохохловской улицы в районе ее пересечения с Газгольдерной улицей.



Из-за реконструкции Волоколамского шоссе c 15 апреля по 30 декабря будет круглосуточно ограничено движение по одной полосе от дома 110 до дома 132 и от дома 77 до дома 97.



В связи с реконструкцией газопровода с 15 апреля по 30 мая движение ограничат в Шебашевском проезде в районе дома 7 и на Часовой улице в районе дома 5.



Ограничения вводят и на участке Ландышевой улицы из-за строительства инженерных сетей. С 15 апреля по 14 мая проезд будет затруднен в районе владения 50, корпуса 1.



Из-за реконструкции инженерных сетей с 12 по 15 апреля ограничат движение на участках Походного проезда. В районе дома 21 и дома 23, строения 6 невозможно будет проехать по одной полосе.



В районе Университетской площади 13 апреля полностью перекроют выезды на дублирующие проезды. С 20:00 до 22:00 нельзя будет проехать по Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина и по Университетскому проспекту в районе дома 8, корпуса 1. С 22:00 до 23:59 перекроют движение на Университетской площади от улицы Косыгина до пересечения с Университетским проспектом и Университетский проспект от Менделеевской улицы до пересечения с Университетской площадью. Временные изменения связаны с проведением киносъемок.



По этой же причине проезд ограничат на улице Щепкина. 13 апреля с 05:00 до 22:00 будет полностью перекрыто движение от улицы Дурова до Капельского переулка.



Кроме того, с 23:00 19 апреля по 18:00 20 апреля полностью перекроют движение на Чистопрудном бульваре. Это связано с проведением Парада трамваев.



В связи с капитальным ремонтом Мосфильмовского путепровода будет ограничено движение на нескольких участках. С 15 апреля по 30 августа водители не смогут проехать по двум полосам в районе пересечения путепровода с Минской улицей. А с 22 апреля по 30 августа движение ограничат на Ломоносовском проспекте и Минской улице в районе пересечения с Мосфильмовской улицей.



"AK&M" от 11.04.2019