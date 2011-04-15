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11/04/2019
17:15

В марте ускорился приток иностранного капитала на рынок ОФЗ, ЦБ

В марте ускорился приток иностранного капитала на рынок ОФЗ. Об этом говорится в материалах Центробанка.

Рост объёма вложений нерезидентов в ОФЗ в марте стал максимальным за последние 18 месяцев, рост вложений за I квартал превысил отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ за период с августа по декабрь 2018 года, отмечается в очередном выпуске "Обзора рисков финансовых рынков".

Наблюдался рост длинных позиций нерезидентов по рублю на рынке "валютный своп" в рамках стратегии керри-трейд, а открытая позиция на рынке выросла почти на $10 млрд. Предложение иностранной валюты на рынке "валютный своп" обеспечивали преимущественно российские системно значимые кредитные организации при существенном росте остатков средств на счетах клиентов в иностранной валюте.

В условиях роста в последние годы высоколиквидных активов на российском финансовом рынке Банк России увеличил плату за право пользования безотзывной кредитной линией (БКЛ), открываемой с 1 мая 2019 года, с 0.15 до 0.5% в год в целях снижения зависимости банков от БКЛ. Повышение платы за право пользования БКЛ будет стимулировать банки к соблюдению норматива краткосрочной ликвидности за счет формирования портфеля высоколиквидных активов.

"AK&M" от 11.04.2019
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