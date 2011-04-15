В.Путин поручил держать под контролем цены на топливо

Президент России Владимир Путин поручил держать под контролем цены на топливо. Об этом он заявил на совещании с членами Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Мировые рынки для нас важны, конечно, но я вас прошу держать под контролем ситуацию на внутреннем рынке, особенно с учётом весенне-полевых работ, вместе с Министерством сельского хозяйства внимательно за этим прошу наблюдать", - сказал он.



Как заявил вице-премьер Дмитрий Козак, "сейчас мелкооптовая цена на зимний дизель составляет около 52 тыс. руб. за тонну, что на 2.4%, почти на 2.5% ниже, чем в декабре 2018 года", добавив, что "по сравнению с весной 2018 года не так оптимистично, потому что тот рост цен, который наблюдался в апреле-мае прошлого года, компенсировать не удалось ни с учётом макроэкономики, ни мировой цены. Но с момента, когда включился демпфер, удалось это сбалансировать".



Вместе с тем, В.Путин отметил, что "летняя "дизелька" подорожала на 7% по сравнению с весной 2018 года, а зимняя - на 8.5%".





"AK&M" от 11.04.2019