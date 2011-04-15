Доступность ГСМ аграриям обеспечена полностью, Д.Патрушев

Доступность ГСМ аграриям обеспечена полностью. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с членами Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Коротко остановлюсь на вопросе обеспеченности аграриев ГСМ. Потребность у них на весенне-полевые работы составляет 1.9 млн т дизельного топлива и 300 тыс. т автобензина. По информации субъектов на текущую дату, фактический запас ГСМ у аграриев составляет 568 тыс. т дизельного топлива и 77 тыс. т автобензина. Подчеркну, доступность ГСМ аграриям обеспечена полностью", - сказал он.





"AK&M" от 11.04.2019