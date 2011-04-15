Минсельхоз направил аграриям 109.4 млрд руб. но не все сельхозтоваропроизводители их получили

Минсельхоз направил аграриям 109.4 млрд руб. Об заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с членами Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Что касается государственной поддержки наших аграриев, в соответствии с заключёнными соглашениями к посевной 2019 года Минсельхоз направил в субъекты РФ 109.4 млрд руб. По наиболее востребованной в период посевной несвязанной поддержке в области растениеводства аграриям в настоящий момент доведено 47.6%, то есть почти половина от установленного лимита. Основной (тот, который не доведён ещё) объём господдержки мы планируем довести в срок до 1 мая, остальное доведём чуть позже, уже после посевной. Это как раз то, что понадобится после посевной, в том числе это те деньги, которые могут пойти на сельхозстрахование", - сказал он.



Отвечая на вопрос президента России Владимира Путина о том, сколько субъекты доводят до конечного потребителя, до сельхозпроизводителя, Д.Патрушев сообщил, что "по регионам ситуация не столь оптимистичная - из 109 млрд руб.13% доведено до конечных сельхозтоваропроизводителей".



В этой связи В.Путин потребовал проконтролировать доведение субсидий до аграриев: "Председатель дал толчок, но министерства и профильные вице-премьеры должны уже работать с регионами непосредственно и довольно плотно. Надо с ними плотно работать… Да, обязательно. В конечном итоге какая разница, кто не довёл до сельхозпроизводителей? Важно, чтобы деньги там были. Надо проконтролировать это обязательно".



"AK&M" от 11.04.2019