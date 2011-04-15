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11/04/2019
18:07

В.Путин потребовал вовремя доводить деньги для поддержки пассажирских железнодорожных перевозок

Президент России Владимир Путин потребовал вовремя доводить деньги для поддержки пассажирских железнодорожных перевозок. Об этом он заявил на совещании с членами Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

"Мы на кредитование сельского хозяйства в этом году увеличили объём кредитования более чем на 36 процентов. Но если доводиться до сельхозпроизводителя эти деньги не будут, то тогда это мало кому интересно. То же самое и с поддержкой железнодорожных перевозок пассажирских. Нужно вовремя доводить эти деньги. Там, по-моему, с 50 до 52 миллиардов объём поддержки увеличился, нужно, чтобы только вовремя доходили эти средства", - сказал президент.

"AK&M" от 11.04.2019
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