В.Путин потребовал вовремя доводить деньги для поддержки пассажирских железнодорожных перевозок

Президент России Владимир Путин потребовал вовремя доводить деньги для поддержки пассажирских железнодорожных перевозок. Об этом он заявил на совещании с членами Правительства. Стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Мы на кредитование сельского хозяйства в этом году увеличили объём кредитования более чем на 36 процентов. Но если доводиться до сельхозпроизводителя эти деньги не будут, то тогда это мало кому интересно. То же самое и с поддержкой железнодорожных перевозок пассажирских. Нужно вовремя доводить эти деньги. Там, по-моему, с 50 до 52 миллиардов объём поддержки увеличился, нужно, чтобы только вовремя доходили эти средства", - сказал президент.



"AK&M" от 11.04.2019