ЦБ подозревает Донхлеббанк в выводе активов со счетов клиентов

Временной администрацией по управлению ПАО "Донхлеббанк", назначенной приказом Банка России в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования кредитной организации установлено наличие в деятельности должностных лиц банка действий, направленных на хищение денежных средств со счетов клиентов, а также вывод активов банка посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность. Об этом говорится в материалах Центробанка.



По результатам обследования временной администрацией установлено, что стоимости активов банка в сумме 2.3 млрд руб. недостаточно для удовлетворения обязательств в размере 2.9 млрд руб.



Арбитражный суд Ростовской области 5 марта принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".



Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.





"AK&M" от 11.04.2019