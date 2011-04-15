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11/04/2019
19:08

ЦБ подозревает Донхлеббанк в выводе активов со счетов клиентов

Временной администрацией по управлению ПАО "Донхлеббанк", назначенной приказом Банка России в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования кредитной организации установлено наличие в деятельности должностных лиц банка действий, направленных на хищение денежных средств со счетов клиентов, а также вывод активов банка посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность. Об этом говорится в материалах Центробанка.

По результатам обследования временной администрацией установлено, что стоимости активов банка в сумме 2.3 млрд руб. недостаточно для удовлетворения обязательств в размере 2.9 млрд руб.

Арбитражный суд Ростовской области 5 марта принял решение о признании банка банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.


"AK&M" от 11.04.2019
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