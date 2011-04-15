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11/04/2019
19:09

Россельхознадзор прокомментировал введение ограничений на поставки яблок и груш из Беларуси

Россельхознадзор прокомментировал введение ограничений на поставки яблок и груш из Беларуси.

Как говорится в заявлении ведомства, Россельхознадзор в 2018 году и в начале 2019 года систематически выявлял поставки санкционной продукции под видом белорусской, в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных фитосанитарной службой Республики Беларусь.

В связи с этим Россельхознадзор систематически обращался к своим коллегам из Республики Беларусь с просьбой об усилении контроля за фитосанитарной сертификацией, производимой в Республике Беларусь в отношении плодоовощной продукции, поставляемой в Россию. Также российское ведомство сообщало о необходимости проводить расследование по каждому факту поставок санкционной продукции с недостоверными сведениями о стране происхождения.

Российская сторона неоднократно сообщала о своем недоверии к такой сертификации Евразийской экономической комиссии.

На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой плодоовощная продукция, поступающая из Республики Беларусь с использованием мошеннических схем в обход фитосанитарных контрольных постов, без документов и маркировки, упакована в одинаковую тару и сходна по видовому и сортовому составу плодоовощной продукции, которую производят белорусские предприятия.

Таким образом, у Россельхознадзора есть все основания полагать, что Республика Беларусь сертифицирует санкционную продукцию под видом белорусской.

Учитывая, что у Россельхознадзора отсутствует актуальная информация о белорусских предприятиях - производителях, объёмах производства и хранения, а также тот факт, что продукция, поставляемая из Республики Беларусь схожа с санкционной, Россельхознадзор и был вынужден ввести с 12 апреля 2019 года временные ограничения на поставки плодоовощной продукции (яблок и груш) из Республики Беларусь до урегулирования сложившейся ситуации.

"AK&M" от 11.04.2019
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