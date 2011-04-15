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11/04/2019
18:48

РФ отменила ограничения на поставку сухой молочной продукции из Беларуси

Россельхознадзор с учётом ходатайства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, а также в соответствии с "дорожной картой" двустороннего сотрудничества возобновляет поставки сухой молочной продукции предприятия ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат". Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

В частности, с 12 апреля текущего года отменяются временные ограничения на ввоз в Россию сухих сливок, сухого цельного молока и сухой молочной сыворотки в упаковке свыше 2.5 кг, выработанных данным предприятием с указанной даты и сопровождаемых электронным ветеринарным сертификатом.

При этом в отношении поставок сухого обезжиренного молока с ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" временные ограничения остаются в силе.

"AK&M" от 11.04.2019
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