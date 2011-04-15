Строительство новой канатной дороги в Москве не затронет парковую зону

Проект строительства канатной дороги, которая свяжет станции метро "Сходненская" и "Речной вокзал", не предполагает размещения остановочных павильонов в парковой зоне, сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Строительство станции канатной дороги не попадает в зону парка. Мосгорнаследие проконтролирует внешний облик станции канатной дороги", - сказал А.Емельянов.



Он добавил, что в этом году также планируется реставрация здания Северного речного вокзала.



"Канатная дорога соединит районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем, и будет гармонично интегрирована в городскую транспортную сеть. После запуска она будет принадлежать городу на праве собственности", - заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.



Результаты конкурса на право реализации проекта по строительству канатной дороги объявят 30 апреля.



В рамках концессионного соглашения между городом и инвестором канатную дорогу возведут за счет внебюджетных средств на принципах государственно-частного партнерства. Срок концессии составит 25 лет, инвестиции составят не менее 3.16 млрд руб.



Длина канатной дороги составит 2.3 км. Оплачивать проезд можно будет картой "Тройка", при этом стоимость проезда не превысит 55 руб., что соответствует действующему тарифу на поездку в метро.



По предварительным оценкам, пассажиропоток на канатке составит около 2.5 тыс. человек в час пик или до 19 тыс. человек в сутки, что позволит частично разгрузить северные участки Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской линий метро.



Уже через три года новая магистраль может стать частью системы общественного транспорта столицы.



Напомним, первую Московскую канатную дорогу открыли в ноябре 2018 года. Она соединила Воробьевы горы и спорткомплекс "Лужники". Московская канатная дорога работает ежедневно с 12:00 до 20:00. Войти и выйти можно на двух станциях: "Лужники" (рядом со стадионом) и "Воробьевы горы" (у смотровой площадки).



"AK&M" от 11.04.2019