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11/04/2019
19:06

Белорусссия закроет пять участков нефтепровода из РФ

Белоруссия объявила о планах закрыть на ремонт пять участков трубопровода "Дружба", по которому Россия поставляют свою нефть в западные страны, пишет "Коммерсантъ".

Этот вопрос главный инженер "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго поднял после слов президента Белоруссии Александра Лукашенко об "обнаглевшей Москве и необходимости что-то противопоставить ограничениям на экспорт овощей".

"Этот нефтепровод необходимо было закрыть на регламентные ремонтные работы еще полтора года назад",- сказал А.Вериго. Он пояснил, что тогда было решено "не подводить партнеров", а принимать меры, не закрывая определённые участки. "Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть [транспортировку нефти]",- добавил А.Вериго.


"AK&M" от 11.04.2019
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