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12/04/2019
09:41

Дайджест газеты "Ведомости" от 12 апреля 2019 года


Анонсы газеты "Ведомости" от 12 апреля 2019 года.


У БЕГЛОГО БАНКИРА АРЕСТОВАЛИ ИМУЩЕСТВО НА $1,75 МЛРД
АСВ И "АЛЬФА ГРУПП" ПРЕСЛЕДУЮТ СОВЛАДЕЛЬЦА ВНЕШПРОМБАНКА ГЕОРГИЯ БЕДЖАМОВА


Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (ВПБ) арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на 1,34 млрд фунтов стерлингов ($1,75 млрд), сообщил "Ведомостям" представитель банка в суде. Это произошло в конце марта, имущество заморожено по всему миру, уточнил он. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор банка) подтвердил, что активы Беджамова заморожены по просьбе ВПБ.


У "РОСАТОМА" ПОЯВИЛСЯ КОНКУРЕНТ В БОРЬБЕ ЗА ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
НА ИХ ПЕРЕРАБОТКУ ПРЕТЕНДУЕТ ТАКЖЕ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"


"Росатом" и недавно созданный для управления коммунальными отходами "Российский экологический оператор" (РЭО) оказались конкурентами в борьбе за рынок опасных отходов, рассказали "Ведомостям" чиновник администрации президента и бывший чиновник, занимавшийся экологией.


HEADHUNTER ВНОВЬ ГОТОВИТСЯ ПРОВЕСТИ IPO
В ПРОШЛОМ ГОДУ КОМПАНИИ ПОМЕШАЛИ АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ

HeadHunter собирается провести IPO в конце мая - начале июня. Об этом "Ведомостям" рассказали два близких к акционерам сервиса человека, инвестиционный банкир и источник, близкий к одному из организаторов IPO. Представитель HeadHunter подтверждает: компания намерена провести IPO в этом году. Но когда оно пройдет, не уточняет. Две недели назад компания обновила проспект на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и сейчас ждет его одобрения со стороны комиссии. После этого компания может начать размещение акций на NASDAQ, говорит собеседник "Ведомостей".


СБЕРБАНК ПРОДОЛЖАЕТ СКУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
ЕГО НОВАЯ ЦЕЛЬ - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ЖЕМЧУЖНАЯ ПЛАЗА" В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


"Сбербанк управление активами" ведет переговоры о покупке торгово-развлекательного комплекса "Жемчужная плаза", рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, документы по этому объекту не подписаны, но переговоры находятся в продвинутой стадии. Если стороны договорятся, покупателем станет фонд под управлением "Сбербанк управление активами", уточняют собеседники "Ведомостей".


Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".
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"AK&M" от 12.04.2019
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