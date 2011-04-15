Дайджест газеты "Ведомости" от 12 апреля 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 12 апреля 2019 года.





У БЕГЛОГО БАНКИРА АРЕСТОВАЛИ ИМУЩЕСТВО НА $1,75 МЛРД

АСВ И "АЛЬФА ГРУПП" ПРЕСЛЕДУЮТ СОВЛАДЕЛЬЦА ВНЕШПРОМБАНКА ГЕОРГИЯ БЕДЖАМОВА





Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (ВПБ) арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на 1,34 млрд фунтов стерлингов ($1,75 млрд), сообщил "Ведомостям" представитель банка в суде. Это произошло в конце марта, имущество заморожено по всему миру, уточнил он. Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор банка) подтвердил, что активы Беджамова заморожены по просьбе ВПБ.





У "РОСАТОМА" ПОЯВИЛСЯ КОНКУРЕНТ В БОРЬБЕ ЗА ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

НА ИХ ПЕРЕРАБОТКУ ПРЕТЕНДУЕТ ТАКЖЕ "РОССИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"





"Росатом" и недавно созданный для управления коммунальными отходами "Российский экологический оператор" (РЭО) оказались конкурентами в борьбе за рынок опасных отходов, рассказали "Ведомостям" чиновник администрации президента и бывший чиновник, занимавшийся экологией.





HEADHUNTER ВНОВЬ ГОТОВИТСЯ ПРОВЕСТИ IPO

В ПРОШЛОМ ГОДУ КОМПАНИИ ПОМЕШАЛИ АМЕРИКАНСКИЕ САНКЦИИ



HeadHunter собирается провести IPO в конце мая - начале июня. Об этом "Ведомостям" рассказали два близких к акционерам сервиса человека, инвестиционный банкир и источник, близкий к одному из организаторов IPO. Представитель HeadHunter подтверждает: компания намерена провести IPO в этом году. Но когда оно пройдет, не уточняет. Две недели назад компания обновила проспект на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и сейчас ждет его одобрения со стороны комиссии. После этого компания может начать размещение акций на NASDAQ, говорит собеседник "Ведомостей".





СБЕРБАНК ПРОДОЛЖАЕТ СКУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

ЕГО НОВАЯ ЦЕЛЬ - ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ЖЕМЧУЖНАЯ ПЛАЗА" В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ





"Сбербанк управление активами" ведет переговоры о покупке торгово-развлекательного комплекса "Жемчужная плаза", рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, документы по этому объекту не подписаны, но переговоры находятся в продвинутой стадии. Если стороны договорятся, покупателем станет фонд под управлением "Сбербанк управление активами", уточняют собеседники "Ведомостей".





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 12.04.2019