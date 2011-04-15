Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 апреля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 12 апреля 2019 года.



ЗАМОРОЗКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

ПЕРЕВОДЫ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ГРАЖДАН ПРЕДЛАГАЮТ ПРИОСТАНОВИТЬ



Часть негосударственных пенсионных фондов (НПФ) хочет заморозить на три года переводы пенсионных накоплений. Такой законопроект разработан Ассоциацией НПФ и обосновывается потерей денег гражданами. Впрочем, в Национальной ассоциации НПФ утверждают, что их коллеги руководствуются не интересами граждан, а интересами НПФ, столкнувшимися с оттоками клиентов. Эксперты предлагают просто отменить нормы, по которым граждане теряют инвестиционный доход.





ТАЛДОМСКОМУ КОММУНИСТУ ПРЕДЪЯВИЛИ ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

ЭКС-ГЛАВУ ГОРОДА ОБВИНИЛИ В ПРЕВЫШЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении Юрия Журкина, одного из немногих представителей КПРФ, которому в последние годы удавалось возглавлять город в Московской области. 49-летний экс-глава Талдома обвиняется в том, что на протяжении пяти лет выписывал себе премии в среднем чуть более 8 тыс. руб. в месяц. Ущерб казне следствие оценивает в 502 тыс. руб. Адвокаты господина Журкина называют его уголовное преследование "политической разборкой", утверждая, что действия их подзащитного "не противоречили федеральному, региональному и местному законодательству".





ВДОВЕ ГЕРОЯ ОТКАЗАЛИ В ДОВОЛЬСТВИИ

ФСБ ОТКАЗАЛАСЬ НАЧИСЛИТЬ ЕЙ НАДБАВКУ К ПЕНСИИ ЗА ПОГИБШЕГО



Как стало известно "Ъ", в Краснодаре суд рассматривает спор между краевым управлением ФСБ и Еленой Евскиной, вдовой Героя России Вячеслава Евскина. Майор Евскин погиб в 1996 году при штурме боевиками Грозного, прикрывая отход товарищей. В прошлом году Елена Евскина обратилась в УФСБ за начислением надбавки к пенсии, однако получила отказ: ведомство сослалось на то, что она положена самому герою, а не его вдове. Суд первой инстанции встал на сторону Елены Евскиной, жалоба УФСБ будет рассмотрена в апелляции.





ПЛАТИ, КТО СКОЛЬКО ДАЛ

МАЛЫЕ ПИВОВАРЫ ХОТЯТ ПРИВЯЗАТЬ АКЦИЗ К ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА



Не выдерживая конкуренции с крупными пивоваренными компаниями, малые и средние предприятия (производящие до 1 млн дал в год) просят главу Минфина Антона Силуанова снизить им ставку акциза до 14,7 и 10,5 руб. вместо существующего 21 руб. Они также настаивают на введении минимальной розничной цены на пиво на уровне 75 руб. Но эта мера может привести к росту нелегальной продукции, предупреждают крупные производители.





К "СИЛОВЫМ МАШИНАМ" ПРИШЕЛ ХАНОЙ

ВЬЕТНАМ ХОЧЕТ СПИСАТЬ $93 МЛН ГАРАНТИИ ПО КОНТРАКТУ



Как выяснил "Ъ", "Силовым машинам" Алексея Мордашова, попавшим под санкции США, не удается урегулировать спор вокруг контракта по строительству ТЭС "Лонг Фу-1" во Вьетнаме. Работы де-факто заморожены, стороны не смогли найти решение. Теперь "Силовые машины" готовы расторгнуть контракт, а вьетнамская сторона требует списать с российской компании $93 млн банковской гарантии.





КРЕДИТ НА ТИПОГРАФСКИХ УСЛОВИЯХ

БАНКИ ВЫРАЖАЮТ ЗА КЛИЕНТОВ СОГЛАСИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ



Банки вернулись к практике автоматического проставления в договорах галочек, подтверждающих согласие клиента на ту или иную сопутствующую кредиту услугу. Роспотребнадзор и ЦБ считают такую практику недобросовестной и привлекают банки, использующие ее, к ответственности. Эксперты указывают, что таким образом банк намеренно вводит клиента в заблуждение для извлечения выгоды, что является недопустимым.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 12.04.2019