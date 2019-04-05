ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 12 апреля, в размере 72.6551 руб. против 72.9460 руб. на 11 апреля.





Курс евро за последние 5 дней:



11.04.19 - 72.9460 руб.

10.04.19 - 72.9708 руб.

09.04.19 - 73.3617 руб.

06.04.19 - 73.4392 руб.

05.04.19 - 73.4223 руб.





























































"AK&M" от 11.04.2019