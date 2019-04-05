ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 12 апреля, в размере 64.3991 руб. против 64.7373 руб. на 11 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



11.04.19 - 64.7373 руб.

10.04.19 - 64.7766 руб.

09.04.19 - 65.3498 руб.

06.04.19 - 65.4072 руб.

05.04.19 - 65.3281 руб.



















































































































































































































"AK&M" от 11.04.2019