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12/04/2019
09:54

Повтор! "Почта России" зарегистрировала "дочку" в Китае

ФГУП "Почта России" завершило регистрацию своей "дочки" на территории Китайской Народной Республики. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Доля участия "Почты" в уставном капитале организации составляет 100%.

"Дочка" зарегистрирована в форме компании с ограниченной ответственностью - "Эпэн Улиу (Шэньчжэнь) Юсянь Гунсы" (RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd.). Место нахождения - город Шэньчжэнь.

"Почта России" (ИНН 7724261610) - сеть федеральной почтовой связи. Компания оказывает почтовые, финансовые, инфокоммуникационные и прочие услуги в городах и сельских населённых пунктах по всей России. "Почта России" была основана в 2002 году и объединила организации федеральной почтовой связи.

Чистая прибыль ФГУП "Почта России" по РСБУ за 9 месяцев 2018 года составила 1.1 млрд руб., при этом аналогичный период 2017 года предприятие завершило с чистым убытком в 2.3 млрд руб. Выручка от операционной деятельности увеличилась на 8.3% (10.5 млрд руб.) и составила 136.5 млрд руб. По итогам аналогичного периода 2017 года этот показатель равнялся 126 млрд руб. По итогам 9 месяцев "Почта России" обработала 258.9 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 25% превышает показатель 9 месяцев 2017 года (208 млн).

"AK&M" от 11.04.2019
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