Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/04/2019
11:50

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АБ "Аспект"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АБ "Аспект". По величине активов кредитная организация занимала 343-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк "Аспект" допускал нарушения нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кредитная организация проводила сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

В банке будет действовать временная администрация ЦБ до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк "Аспект" является участником системы страхования вкладов.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100