ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АБ "Аспект"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АБ "Аспект". По величине активов кредитная организация занимала 343-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.



Банк "Аспект" допускал нарушения нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.



Кредитная организация проводила сомнительные операции с наличной иностранной валютой, а также транзитные операции, существенная часть которых была связана с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.



В банке будет действовать временная администрация ЦБ до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



Банк "Аспект" является участником системы страхования вкладов.





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