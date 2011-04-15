Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/04/2019
10:27

Российские инвесторы фиксируют ранее полученную прибыль

Рынок акций РФ закончил торги в четверг со снижением на волне фиксации прибыли рыночными игроками после роста в течение полутора недель. Негативное влияние оказало также падение нефтяных котировок. Новость о том, что Вашингтон и Пекин согласовали механизм контроля сделки по торговле, показала, что переговорный процесс остается еще далек от завершения. Это оказало давление на ЕМ, включая акции российских компаний, комментирует ситуацию на рынке руководитель аналитического отдела "Гранд Капитал" Сергей Козловский.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-1.15%), металлургического (-1.15%) и энергетического (-0.44%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 1.05% и закрылся на отметке 2551.45 пункта. Индекс РТС упал на 1.37% и остановился на уровне 1245.17 пункта на фоне снижения курса рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ упали на волне, с одной стороны, роста запасов черного золота в США, а с другой, новости, фактически указывающей о том, что переговоры по торговле между КНР и США еще далеки от финала. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0.54%, до $71.34 за баррель. Западно-техасская WTI упала на 1.28% до $63.78 за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии оказался под давлением на фоне снижения цен на сырую нефть и несмотря на сохраняющийся спрос на ОФЗ со стороны нерезидентов. Пара доллар США/рубль со сроком расчетов "завтра" к завершению торговой сессии выросла на 0.31% до 64.52 руб. за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчетов "завтра" прибавила 0.28% до 72,69 руб. за евро.

Рынки опасаются, что переговоры между США и Китаем могут затянуться или даже вообще провалиться, что в первую очередь негативно влияет на спрос на акции ЕМ, включая российские, вынуждая инвесторов фиксировать прибыль.


"AK&M" от 12.04.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100