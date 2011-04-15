Настрой рубля выглядит нейтральным

Рубль просел по итогам торгов четверга в условиях коррекции активов развивающегося сегмента после почти двух недель непрерывного роста. Пара доллар/рубль, оттолкнувшись ранее от минимумов в районе 64.15 руб., поднялась в область 64.65 руб., прибавив 0.3% за день. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.



Помимо ухудшения настроений на развивающихся рынках, давление на рубль оказало изменение направления движения нефтяных котировок. Brent, которая не смогла добраться до отмеченных ранее максимумов на уровне $71.76 за баррель, отступила под отметку $71, вблизи которой и завершила торги. Откат произошел на фоне общего ослабления интереса к риску, а также в рамках технической коррекции в условиях фиксации прибыли.



Доллар прилично укрепился накануне против основных валют. В пятницу на утренних торгах спрос угасает, а нефть пытается вернуться к росту. Если ухудшение настроений в сырьевом сегменте окажется временным явлением, а "американец" не будет рваться в бой, пара доллар/рубль в ближайшей перспективе может вернуться под отметку 64.5 руб. В целом настрой российской валюты на данном этапе выглядит, скорее, нейтральным.









"AK&M" от 12.04.2019